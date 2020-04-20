CHP'li Toprak'tan koronavirüs uyarısı: En az 10 milyon işsize hazır olmalıyız

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "Salgın sona erdikten sonra en az 10 milyon işsize hazır olmalıyız" uyarısı yaptı.

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Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri üzerinde açıklamalar yapan CHP'li Toprak, koronavirüsün bir yandan insanların sağlığını, diğer yandan da ekonomi ve iş hayatını vurduğunu belirtti.

Sözcü gazetesinden Emin Özgönül'e konuşan CHP İstanbul Milletvekili ve Devlet eski Bakanı Erdoğan Toprak, salgının Türkiye'ye kitlesel olarak işsizliğe yol açacağını söyledi.

"10 milyon işsize hazır olmalıyız"

Toprak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Virüs etkin biçimde mart ayından itibaren Türkiye'yi sarsmaya başladı. Mart ve nisan verileri çok farklı rakamlar olarak yansıtacak. Maalesef salgının yarattığı vahim tablo ortaya çıkacak.

- Bugünden; resmi işsiz sayısının 10 milyona, resmi işsizlik oranının da yüzde 20'lere çıktığı bir tabloya hazırlıklı olmalıyız.

500 bin kişi işsizler ordusuna eklendi

- İlk önlemler paketiyle faaliyeti durdurulan 150 bin iş yerinde çalışan yaklaşık 500 bin kişi işsizler ordusuna eklendi. Kuaför, berber, şoför esnafıyla birlikte bu sayı 800 binlere yükseldi.

- 20 yaşından küçüklerin sokağa çıkmasına yasak getirilmesi bir anda 1.6 milyon gencin daha işsiz kalmasına yol açtı. Dolayısıyla 4.3 milyon olan Ocak 2020'deki işsiz sayısı şu an itibarıyla en iyimser tahminle 8 milyona yükselmiş vaziyette.

"Binlerce iş yeri iflas edip kapandı"

- Ekonomi ve sektörler normal işleyişine döndüğü takdirde bu tablonun 2-3 ayda ortadan kalkacağını düşünmek hayalcilik olur. Binlerce iş yeri iflas edip kapandı.

- İşsiz sayısının 10 milyona, işsizlik oranının yüzde 20'lere çıktığı bir ekonomik tabloya hazırlıklı olmak durumundayız. Böylesi olası bir tablo, istihdam edilebilir durumdaki her yaş grubunu kapsayan 32 milyonluk nüfusun üçte birinin işsiz kalması demektir. Asıl büyük yangın budur.