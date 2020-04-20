Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Neden herkese test yapılmıyor? Diş hekimleri sahada

Türkiye koronavirüs (Covid-19) belasıyla mücadele ederken diş hekimleri de sahaya indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1000 kadar gönüllü diş hekiminin sahada koronavirüsle mücadele için çalıştığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsle mücadele konusunda flaş açıklamalar geldi. Sosyal medyadaki "Evimize sağlık ekibi geldi bize test yaptı" iddiaları için "Biz rastgele test yapmıyoruz" diyen Bakan Koca, bunun doğru olmadığını söyledi. Bin kadar gönüllü diş hekiminin de sahada koronavirüs taramasına katıldığını duyuran Bakan Koca'nın Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularına verdiği cevaplar şöyle...



-Rastgele test modeline mi geçildi?

Herkese test yaklaşımını Singapur, İsrail, Güney Kore gibi ülkeler uyguladı. Biz böyle bir yöntemi benimsemiyoruz. Bizim yöntemimiz şu: Müracaat eden, bulgusu olan kişiyi tespit ettiğimiz anda o kişinin temaslılarını tarıyoruz, hatta temaslıların temaslılarını da tarıyoruz. Yani noktasal bir yaklaşımla test yapıyoruz. Bununla daha iyi sonuç alırız.”

- Peki “herkese test” modeli neden benimsenmiyor?

“Herkese test yaptığınızda negatif çıkanlar, büyük bir rahatlık duygusu içine giriyorlar. Oysa bu kişilerin üç gün sonra pozitif çıkma ihtimali var. Bu durum da bulaşıcılığın yayılmasını arttırabilir. Biz şunu söylüyoruz: Herkes kendisini pozitif gibi görmeli. Ona göre önlem almalı.”

- Peki temaslılar, temaslıların temaslıları nasıl taranıyor?

“Şu anda İstanbul’da dolaşan ekip sayısı 1300’e çıktı. Her ekipte üç kişilik uzman var. Araçları var... Türkiye genelindeki uzman sayısı ise 5600... İddia ediyorum, bu büyüklükte güçlü bir tarama, dünyanın hiçbir yerinde yok. Halk sağlığı uzmanları, bunu örnek vaka olarak incelemeliler.”

1000'e yakın diş hekimi şu anda sahada

Bu arada Sağlık Bakanı, bir bilgiyi daha verdi. Tarama işlemlerinde diş hekimleri de görev alıyorlarmış. Gönüllü olarak. Bine yakın diş hekimi şu anda sahadaymış.