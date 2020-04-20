İstanbul'un göbeğinde sorumsuz babanın yaptığı şey kan dondurdu

ESENYURT'ta bir baba, 4.5 yaşındaki oğlunun kullandığı akülü arabayı otomobilinin arkasına bağlayıp karayolunda gezdirdi. O anlar cep telefonuyla görüntülenince sorumsuz babaya tepki yağdı.Abone ol
İstanbul Esenyurt'ta bir kişinin 4.5 yaşındaki oğlunun kullandığı akülü arabayı otomobilinin arkasına bağlayıp ilerlemesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yetkililer harekete geçti.
Burası Esenyurt,— Biliyor Muydunuz (@bilio_muydunuz) April 19, 2020
Yorumsuz bir cehalet videosu...
pic.twitter.com/XxBaVQ1XcN
Olayı gerçekleştirdiği belirlenen Mustafa A.'ya ceza yağdı. Ehliyetine el konulan Mustafa A.'ya toplam 3 bin 600 lira para cezası kesilirken “Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı.