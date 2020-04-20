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Balıkesir'de çatışma: 2 asker yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dur ihtarına uymayan 2 şüpheli ile jandarma ekipleri arasında çatışma çıktı. Zanlılar yakalanırken 2 asker yaralandı. Bir jandarma personelinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 2 şüphelinin açtığı ateş sonucu 2 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, şüphelendikleri 10 BJ 611 plakalı araca "dur" ihtarında bulundu. 

Çatışma çıktı: Bir asker ağır yaralı

Aracın içindeki A.T ve M.D. ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak tabancayla ateş açtı. Saldırıda, 2 jandarma personeli yaralandı. 

Yaralanan askerler sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan jandarma personelinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin de "dur" ihtarına uymayarak tabancayla ateş etti. Karşılık veren polis ekipleri, Garaj kavşağı mevkisinde şüphelileri tabancayla yaralayarak yakaladı.

Öte yandan olayla ilgili oldukları belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı.

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