HABER /  DÜNYA

Rusya'nın yardımı iki ülke arasında krize yol açtı

RUSYA'nın geliştirdiği ve Belarus'a da yardım olarak yolladığı koronavirüs testlerine Belarus liderinden eleştiri geldi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, testlerin yeterince başarılı olamadığını savunarak, Rus test kitleri için “Canı cehenneme!” dedi.

Abone ol

Rusya’nın koronavirüs (covid-19) salgınına karşı geliştirdiği ve Belarus’a da yardım olarak yolladığı testler iki ülke arasında krize yol açtı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, testlerin yeterince başarılı olamadığını savunarak, Rus test kitleri için “Canı cehenneme!” dedi.

Rus testi yalan söylüyor 

Belarus’ya bir TV programında konuşan Lukaşenko, Rusya’dan gelen testlerin sık sık yanlış sonuç gösterdiğini iddia etti. Bu görüşüne örnek veren Lukaşenko, ülkesindeki atom santrali için çalışmaya gelen 15 Rusya vatandaşına test yapıldığını, Rus malı testte hepsinin pozitif çıktığını belirttikten sonra, “Rus testinden vazgeçtik, yalan söylüyor. Çin malı olanı kullandık, sadece bir kişi korona virüslü çıktı” dedi.

Rusya 10 bin adet test göndermişti 

Rusya’nın Belarus’a 10 bin adet test yolladığı açıklanmıştı. Belarus, koromavirüs ile etkin mücadele etmek yerine “oluruna bırakmakla” eleştiriliyor. Lukaşenko, ekonominin tahammülü olmadığını söyleyerek karantina ya da sokağa çıkma yasağı gibi önlemlerden kaçınmış, “Zatürre geçip gider ama ekmek herkese lazım” diyerek çalışmaya devam edilmesini istemişti. Ayrıca votka içilmesi ve buhar banyosu gibi önerilerde de bulunmuştu. Öte yandan ülkede Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre düne kadar 4 bin 779 vaka kaydedildi, 42 kişi öldü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ercan Taner: Süper Lig Alanya ve Antalya'da seyircisiz oynanacak
Google uyardı! Telefonunuzdan bu uygulamaları silin
Yasağı delip polisle kovalamaca oynadılar arabadan çıkanlar şok etti
Yaz gelince koronvirüs biter diyenlere kötü haber! 60 derecede ısıtıldı yine de ölmedi
İngiliz medyası duyurdu! Türkiye’den İngiltere’ye tıbbi yardım gönderimi ertelendi
2 milyon 300 aileye 1000'er lira korona yardımı ödemesi bugün başladı Bakan Selçuk açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Roma'da futbolcular ve teknik ekip 4 aylık maaşlarından vazgeçti
Koronavirüs salgınındaki sosyal izolasyon küresel ısınmayı yavaşlatabilir!
Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan turist rehberleri ve MüzeKart açıklaması
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Kevin N'Koudou: Ben Burak'a asisti yaparım, gerisi onun sorumluluğunda
Zekat hesaplama 2020 ekranı! Zekat nedir kimlere zekat verilmez?
Yorumlar