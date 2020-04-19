Yaz gelince koronvirüs biter diyenlere kötü haber! 60 derecede ısıtıldı yine de ölmedi

Yeni tip koronavirüsle ilgili "Havaların ısınmasıyla etkisini yitirecek" beklentisi yerle bir oldu. Fransa'daki Aix-Marsilya Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, Covid-19'a neden olan virüsü 1 saat boyunca 60 derecelik sıcaklığa maruz bıraktı. Sonuçta bazı virüsler çoğalmaya devam etti.

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Fransız bilim insanlarının yaptığı bir deneyde yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yüksek sıcaklığa uzun süre dayanabilecekleri ortaya çıktı. Euronews Türkçe servisinin aktardığı haberde, Fransa’nın Aix-Marsilya Üniversitesi’nde Prof. Demi Charrel ve ekibi Covid-19 hastalığına neden olan virüsü 1 saat boyunca 60 derece sıcaklığa maruz bıraktığı belirtilirken buna rağmen, bu sürenin sonunda bazı virüslerin çoğalmaya devam ettiği görüldü.

Temiz ve kirli tüplerde deney

Fransız bilim insanları deney için, bazı hastalardan alınan virüslerle Afrikalı maymunların hücrelerini enfekte etti. Hücreler ‘temiz’ ve ‘kirli’ şeklinde iki farklı ortamda denenmesi için küçük tüplere konuldu ve biyolojik bulaşıcılığı test etmek için simüle edildi.

Bulaşıcılığı azalıyor ama

Denemeler sonucunda 60 dereceye kadar sıcaklığa maruz bırakılan temiz tüpteki virüsün etkisizleştiği görüldü ancak aynı sıcaklığa maruz kalan kirli tüpteki bazı virüsler hayatta kaldı.

Araştırmada sıcaklık artışının virüslerin enfekte etme özelliğini azalttığını ancak yaşayan bazı türlerinin yeni enfeksiyonlara neden olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

92 derece sıcaklıkta tamamen etkisiz hale geldi

Aynı deneyde virüsler 92 derecelik sıcaklarla da test edildi ve bu seviyedeki sıcaklığın virüsleri tamamen etkisiz hale getirdiği görüldü. Ancak araştırmacılar yüksek sıcaklığın virüsün RNA’sını bölme riski taşıdığına da dikkat çekti.

Virüsün etkisizleştirilmesi konusunda laboratuvar ortamında yapılan deneylerin, bu çalışmaları yürütenlerin den sağlığını tehdit ettiği belirten Fransız bilim insanları, sıcaklık yerine kimyasallarla test yapılmasının daha yerinde bir yöntem olacağı görüşünde.