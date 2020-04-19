HABER /  SAĞLIK

Yerli koronavirüs ilacı üretiliyor! Milli Savunma Bakanlığı projeyi TÜBİTAK'a gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilaç geliştirme projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Açıklamada, "Numune hammadde ile AR-GE çalışmaları başlatılmış, ilaç geliştirme projemiz TÜBİTAK’a iletilmiştir" denildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarla ilgili bir bilgilendirme yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Numune hammadde ile AR-GE çalışmaları başlatılmış, ilaç geliştirme projemiz TÜBİTAK’a iletilmiştir." İşte Bakanlığın o açıklaması...

Malzeme üretimine hız verdik

* Koronayla Mücadele Merkezi (KOMMER) tarafından Sağlık Bakanlığı’yla koordineli olarak sistematik bir şekilde hareket tarzları üretilmekte, risk ve durum değerlendirmesi yapılmaktadır.

* Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında bakanlığımızın milli imkan ve kabiliyetleri kullanılarak, mevcut kapasiteleri geliştirilmek suretiyle çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine hız kazandırılmıştır.

* Dikimevlerinde maske üretiminin haftada 3 milyon, tulum üretiminin 10 bin adete çıkarılması; İlaç Fabrikası Müdürlüğü’nde alkol bazlı dezenfektan üretiminin haftada 10 bin litreye çıkarılması; MKE’de maske üretiminin haftada 7 milyon, tulum üretiminin 100 bin adete, dezenfektan üretiminin 30 bin litreye çıkartılması planlanmaktadır.

İlaç geliştirme projesini TÜBİTAK’a ilettik

* COVID-19 hastalarına müdahale kapsamında bazı ilaçların tedarik ve üretimi için yurt dışı hammadde ve ilaç tedarik faaliyetlerimiz devam etmektedir.

* Numune hammadde ile AR-GE çalışmaları başlatılmış, ilaç geliştirme projemiz TÜBİTAK'a iletilmiştir.

* Ayrıca, tasarım ve üretimi tamamen yerli ve milli olan sahra mekanik solunum cihazının prototip üretiminin tamamlandığını da bu vesileyle bir kez daha belirtmek isteriz.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
2 milyon 300 aileye 1000'er lira korona yardımı ödemesi bugün başladı Bakan Selçuk açıkladı
Merkez Bankası'ndan koronavirüs salgınına karşı yeni hamle! Başkan Uysal açıkladı
Muhtar köyü yaktı! Koronalı hastaları gizleyince virüs tüm köyü sardı işte son rakam
MEB'den Kovid-19'la mücadelede N95 maske makinesi atağı
Bomba koronavirüs iddiası! Salgınla ilgili bilinen herşey yanlışmış
Son dakika Manisa'da deprem oldu son depremler listesi AFAD şiddetini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
İngiliz medyası duyurdu! Türkiye’den İngiltere’ye tıbbi yardım gönderimi ertelendi
2020 LGS sınav başvuru nasıl yapılacak MEB LGS sınav tarihi
Yüz güldüren haber! Covid-19 resmi rakamlardan 85 kat fazla yaygın ama az öldürüyor
Okulların açılış tarihi 30 Nisan mı MEB okullar ne zaman açılır?
MSB son 15 günün bilançosunu açıkladı 38 terörist öldürüldü
Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir nasıl kullanılır?
Yorumlar