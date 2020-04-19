Yerli koronavirüs ilacı üretiliyor! Milli Savunma Bakanlığı projeyi TÜBİTAK'a gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilaç geliştirme projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Açıklamada, "Numune hammadde ile AR-GE çalışmaları başlatılmış, ilaç geliştirme projemiz TÜBİTAK’a iletilmiştir" denildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarla ilgili bir bilgilendirme yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Numune hammadde ile AR-GE çalışmaları başlatılmış, ilaç geliştirme projemiz TÜBİTAK’a iletilmiştir." İşte Bakanlığın o açıklaması...

Malzeme üretimine hız verdik

* Koronayla Mücadele Merkezi (KOMMER) tarafından Sağlık Bakanlığı’yla koordineli olarak sistematik bir şekilde hareket tarzları üretilmekte, risk ve durum değerlendirmesi yapılmaktadır.

* Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında bakanlığımızın milli imkan ve kabiliyetleri kullanılarak, mevcut kapasiteleri geliştirilmek suretiyle çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine hız kazandırılmıştır.

* Dikimevlerinde maske üretiminin haftada 3 milyon, tulum üretiminin 10 bin adete çıkarılması; İlaç Fabrikası Müdürlüğü’nde alkol bazlı dezenfektan üretiminin haftada 10 bin litreye çıkarılması; MKE’de maske üretiminin haftada 7 milyon, tulum üretiminin 100 bin adete, dezenfektan üretiminin 30 bin litreye çıkartılması planlanmaktadır.

İlaç geliştirme projesini TÜBİTAK’a ilettik

* COVID-19 hastalarına müdahale kapsamında bazı ilaçların tedarik ve üretimi için yurt dışı hammadde ve ilaç tedarik faaliyetlerimiz devam etmektedir.

* Numune hammadde ile AR-GE çalışmaları başlatılmış, ilaç geliştirme projemiz TÜBİTAK'a iletilmiştir.

* Ayrıca, tasarım ve üretimi tamamen yerli ve milli olan sahra mekanik solunum cihazının prototip üretiminin tamamlandığını da bu vesileyle bir kez daha belirtmek isteriz.