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Yasağı delip polisle kovalamaca oynadılar arabadan çıkanlar şok etti

Demirören Haber Ajansı

ESKİŞEHİR’de sokağa çıkma yasağını ihlal edip, polisin ihtarına uymayarak kaçanların otomobili, kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilde kurusıkı tabanca, bıçak ve uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliye adli soruşturmanın yanı sıra sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı.

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Eskişehir’de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişi, otomobille polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp, kaçtı. Polisle yaşanan kovalamacanın ardından Oğuzhan K. yönetimindeki 26 VL 389 plakalı otomobil Eskişehir-Ankara karayolu Gündoğdu kavşağında durduruldu.

Arabada neler var neler
Otomobilde, sürücü Oğuzhan K.'nin yanı sıra Ferhat K. ve Burhanettin K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada metamfetamin uyuşturucu, kurusıkı tabanca, tüfek fişeği, bıçak ile sopa ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alındı
Gözaltına alınan 3 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı
Adli soruşturmanın yanı sıra 3 şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira idari para cezası uygulandı. Soruşturma sürüyor.

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