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Ercan Taner: Süper Lig Alanya ve Antalya'da seyircisiz oynanacak

Usta spiker Ercan Taner, Süper Lig'in yeniden başlaması halinde Alanya ve Antalya'da oynanmasının planlandığını duyurdu. Ercan Taner ayrıca müsabakaların seyircisiz oynanacağını bildirdi.

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Dünyayı etkisi altına alan ve hayatın tüm alanında olduğu gibi futbolu da olumsuz etkileyen corona virüs vakası nedeniyle Avrupa'da ligler ertelendi ve ne zaman başlayacağı merak konusu.

''Maçlar seyircisiz oynanacak''
Yayıncı kuruluş beinsport'un usta spikeri Ercan Taner, resmi Twitter hesabından Türkiye'de liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili düşüncelerini paylaşırken şu ifadeleri kullandı; ''Lig oynanırsa planlanan yerler Alanya ve Antalya. Maçlar seyircisiz oynanacak. Teknik direktörler, futbolcular ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapılacak. Maçlardan önce tüm görevlilerin ateşi ölçülecek. Maç öncesi ve sonu yapılan röportajlarda maske zorunluluğu uygulanacak. 

''Lig için planlanan tarih Haziran ayının üçüncü haftası''
Medya mensuplarının maçları takip etmesi ile ilgili kararı Bilim kurulu verecek. Maçta sakatlık olursa belirli hastanelerde tedavi için özel izolasyonlu alan oluşturulacak. Düşünülen bu plan Bilim kurulu tavsiye ederse kabul edilecek. Lig için planlanan tarih Haziran ayının üçüncü haftası.

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