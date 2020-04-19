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Doktor Yavuz Kalaycı koronavirüse yenik düştü

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dr. Yavuz Kalaycı'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

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EYÜPSULTAN Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz." İfadeleri yer aldı.

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