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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi

Anadolu Ajansı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 433 artarak 23 bin 660'a çıktı.

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İtalya'da iki aydır süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son bilgiler, günlük düzenlenen basın toplantısı yerine Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. 

Açıklamada; ülkedeki aktif vaka sayısının 108 bin 257'ye ulaştığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 178 bin 972 olduğu bildirildi. 

İyileşenlerin sayısının 2 bin 128'lik artışla 47 bin 55'e çıktığı kaydedilen açıklamada, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 433 daha artarak 23 bin 660'a yükseldiği belirtildi. 

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürdü. Sivil Savunma verilerine göre, önceki gün 2 bin 733 olan sayı, 2 bin 635'e geriledi. 

Ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 356 bin 541 test yapıldı.

Açıklanan rakamlara göre, günlük ölü ve vaka artışları ile yoğun bakımda tedavi görenlerin sayılarındaki düşüş trendi sürüyor.

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