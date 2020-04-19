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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bahar uyarısı

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Evde kalalım" ifadesini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda; aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."

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