Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bahar uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Evde kalalım" ifadesini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda; aylardan nisan olduğunu belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım."