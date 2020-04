ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 40 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre; ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 742 bin 442'ye çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 40 bin 585'e ulaştı.

ABD'yi 195 bin 944 vakayla İspanya, 178 bin 972 vakayla İtalya, 152 bin 996 vakayla Fransa takip ediyor.

New York salgının merkezi

ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı yer New York olurken; eyaleti sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

Nüfusu 320 milyondan fazla olan ABD'de şimdiye kadar 3 milyon 723 bin 634 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 52 hasta ise iyileşti.

Ülke genelinde 114 bin 123 kişinin hastanelerde Kovid-19 tedavisi görüyor.