HABER /  GÜNCEL

Polis maske stokçularına göz açtırmadı!

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 81 il emniyet müdürleri ile video konferans sistemi üzerinden görüştü. Aktaş, pandemi döneminde büyük bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Abone ol

EMNİYET Genel Müdürü (EGM) Mehmet Aktaş, maske başta olmak üzere koruyucu malzemeleri kaçak olarak üretip piyasaya sürmeye çalışan ve bunları stoklayan firmalara karşı büyük bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Genel Müdür Mehmet Aktaş, 81 il emniyet müdürü ile video konferans sistemi üzerinden toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürleri katıldı.

Birçok hizmet evlere ulaştırıldı

Toplantıda konuşan Aktaş, koronavirüsle mücadele kapsamında şehirlerin giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktalarıyla buralardan geçen insanların uyarılması, yönlendirilmesi ve ateşlerinin ölçülerek hasta olma riski olanların sağlık birimlerine yönlendirilmesi noktasında büyük bir gayret ve emek ortaya koyduklarını bildirdi. Aktaş, şöyle konuştu;

"65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin insani ihtiyaçlarının bizatihi evlerine ulaştırılması, maaşlarını ve devletimizin ödediği sosyal yardımlarının kendilerine teslim edilmesi başta olmak üzere birçok hizmeti ulaştırılmasında yine teşkilat olarak büyük bir emeği ve gayreti ortaya koyuyoruz.

"Büyük bir mücadele ortaya koyduk"

Yine bu mücadelenin bir parçası olarak, bugünleri bir fırsata dönüştürüp fahiş fiyat uygulayan firmalara, şirketlere ve işletmelere karşı çok etkin bir mücadeleyi arkadaşlarımız ortaya koydular. Ayrıca maske başta olmak üzere koruyucu malzemeleri kaçak yöntemler ile üretip piyasaya sürmeye çalışan, bunların stoklamasını yapmaya çalışan kişiler ve firmalara yönelik büyük bir mücadeleyi de ortaya koyduk. Yine belirttiğim gibi siz değerli müdürlerimiz başta olmak üzere bütün teşkilat mensuplarımıza en derin şükranlarımı göndermek istiyorum."

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (19 Nisan 2020)
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 39 bini geçti
Prof. Dr. Selçuk Şirin: Bildiğimiz o dünya olmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bahar uyarısı
Ercan Taner: Süper Lig Alanya ve Antalya'da seyircisiz oynanacak
Google uyardı! Telefonunuzdan bu uygulamaları silin
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'nın yardımı iki ülke arasında krize yol açtı
Roma'da futbolcular ve teknik ekip 4 aylık maaşlarından vazgeçti
Koronavirüs salgınındaki sosyal izolasyon küresel ısınmayı yavaşlatabilir!
Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan turist rehberleri ve MüzeKart açıklaması
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Kaygana nasıl yapılır Karadeniz'in muhteşem tadı!
Yorumlar 1 yorum