Polis maske stokçularına göz açtırmadı!

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 81 il emniyet müdürleri ile video konferans sistemi üzerinden görüştü. Aktaş, pandemi döneminde büyük bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

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EMNİYET Genel Müdürü (EGM) Mehmet Aktaş, maske başta olmak üzere koruyucu malzemeleri kaçak olarak üretip piyasaya sürmeye çalışan ve bunları stoklayan firmalara karşı büyük bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Genel Müdür Mehmet Aktaş, 81 il emniyet müdürü ile video konferans sistemi üzerinden toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürleri katıldı.

Birçok hizmet evlere ulaştırıldı

Toplantıda konuşan Aktaş, koronavirüsle mücadele kapsamında şehirlerin giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktalarıyla buralardan geçen insanların uyarılması, yönlendirilmesi ve ateşlerinin ölçülerek hasta olma riski olanların sağlık birimlerine yönlendirilmesi noktasında büyük bir gayret ve emek ortaya koyduklarını bildirdi. Aktaş, şöyle konuştu;

"65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin insani ihtiyaçlarının bizatihi evlerine ulaştırılması, maaşlarını ve devletimizin ödediği sosyal yardımlarının kendilerine teslim edilmesi başta olmak üzere birçok hizmeti ulaştırılmasında yine teşkilat olarak büyük bir emeği ve gayreti ortaya koyuyoruz.

"Büyük bir mücadele ortaya koyduk"

Yine bu mücadelenin bir parçası olarak, bugünleri bir fırsata dönüştürüp fahiş fiyat uygulayan firmalara, şirketlere ve işletmelere karşı çok etkin bir mücadeleyi arkadaşlarımız ortaya koydular. Ayrıca maske başta olmak üzere koruyucu malzemeleri kaçak yöntemler ile üretip piyasaya sürmeye çalışan, bunların stoklamasını yapmaya çalışan kişiler ve firmalara yönelik büyük bir mücadeleyi de ortaya koyduk. Yine belirttiğim gibi siz değerli müdürlerimiz başta olmak üzere bütün teşkilat mensuplarımıza en derin şükranlarımı göndermek istiyorum."