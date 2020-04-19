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Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (19 Nisan 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 17'ye çıktığını paylaşımıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 86 bin 306'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlığın verilerine göre; Türkiye'de, 19 Nisan Pazar günü, koronavirüs nedeniyle 127 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 977 yeni vaka tespit edildi. 

Son 24 saatte 35 bin 344 test uygulanırken; Türkiye'de yapılan koronavirüs test sayısı ise 634 bin 277'ye yükseldi.

Şifa bulan hasta sayısı 12 bine yaklaştı

Bakanlığın açıkladığı son verilerde en dikkat çeken istatistik son 24 saatte koronavirüsü atlatan hasta sayısıydı. Son 24 saatte 1523 kişinin hastalığı atlatmasıyla toplamda iyileşen hasta sayısı 11 bin 976'ya yükseldi.

"Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın" ifadelerini kullandı.

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