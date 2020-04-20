Bilim Kurulu Üyeleri umut saçtı: Tünelin ucu aydınlık

TÜRKİYE'de duraksayan yoğun bakım ve entübe hasta sayısından sonra vaka artış hızının da 4 binin altına inmesiyle birlikte Bilim Kurulu Üyeleri, umut saçtı.

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığına göre, Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 127 can kaybı gerçekleşti, toplam ölüm sayısı 2 bin 17'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 3 bin 977 artarak 86 bin 306'ya çıktı.

Covid-19 salgınında ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne 634 bin test yapılırken, son bir haftada yatay duraksamaya geçen yoğun bakım ve entübe hasta sayısından sonra vaka artış hızında azalmanın başlaması uzmanları umutlandırdı.

''Tedbirler sıkı sıkıya uygulanırsa iyi günler bizi bekliyor"

Milliyet'in haberine göre; Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, “Ortaya çıkan tablo hepimizi umutlandırdı. Vaka artış hızımız yavaşladı. Tedbirler sıkı sıkıya uygulanırsa iyi günler bizi bekliyor" dedi.

"İhmallere yer yok"

Pandemide 5. haftayı geride bırakırken, en kritik dönemin 6 ve 8'inci haftalar olduğuna dikkat çeken enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, "Tepe noktaya vardıktan sonra, sayıların azalmaya başladığını göreceğiz. Cumartesi ortaya çıkan tablo hepimizi gelecek günler için umutlandırdı. Vaka artış hızımız, önceki haftalara göre daha yavaşlamış durumda. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında azalma söz konusu. Temkinli olmaya devam etmeliyiz. En ufak ihmal ikinci salgın dalgasına yol açabilir. Altını çizerek söylüyorum, tedbirleri uygulamaya devam ettiğimiz takdirde, iki hafta sonra daha iyi bir tablo göreceğiz, iyi günler bizi bekliyor" değerlendirmesini yaptı.

"ABD, İtalya, İspanya gibi olmadık"

Türkiye'deki sağlık sistemi ve sağlık çalışanlarının iyi bir sınav verdiğini de dile getiren Azap, “ABD, İtalya, İspanya gibi olmadık. Tedbiri elden bırakmadığımız takdirde de bu ülkeler gibi olmayacağız. Çin'deki tecrübelerden faydalanarak, bu ülkedeki hekimlerle görüşerek kendi algoritmamızı oluşturduk. O algoritma gayet iyi işliyor. Kamuoyunun bildiği ilaçları, hastalığın ilk haftasında, henüz semptomlar hafif seyrederken uyguladık. Bu dönem virüsün çoğaldığı dilim ve en kritik zamandır. İkinci hafta ise bağışıklık sistemini düzenlemeye, sitokin firtınasına yönelik tedavileri algoritmamıza dahil ettik. Türkiye'nin enfeksiyon ve klinik mikrobiyoloji geçmişinin çok eskiye dayanması, geçmişteki aşı üretme tecrübelerimiz yolumuzu aydınlattı. Elbette eksiklerimiz var ama sağlık sistemimize güveniyoruz" diye konuştu.

"Evde kalmak etkili"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Geçen hafta sonu sokağa çıkmamanın etkisini bugün görüyoruz. Umarım vaka sayılarımız giderek düşer. Iyi gidiyoruz ama rehavete kapılmamalıyız. Evde kalmak etkili oluyor. En ufak gevşemede tekrar bulaşma hızı ve vaka artabilir. ABD ve Avrupa'da sağlık sistemleri iflas etti. Türkiye'de açıkta kalan hastamız olmadı. Vatandaş sosyal izolasyona uyarsa aydınlık günlere kısa zamanda ulaşırız."

"Tünelin ucu aydınlık"

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan: “Vaka artış hızımız iki haftalık süreçte yüzde 14'ten yüzde 4'e geriledi. Filyasyon ekipleri, tedavi algoritması ve rehberi, yoğun bakım yatak sayımızın çokluğu ile sağlık ordumuzun fedakarlığı artış hızında duraksama ve düşüşe geçmeyi sağladı. Tünelin ucu aydınlık. İkinci dalganın gelmemesi için tedbirleri taviz vermeden uygulamaya devam etmeliyiz."

Kademeli olarak düşüşe geçti

Test sayısı artmasına rağmen vaka artış hızı geçtiğimiz gün, 4 binin altına inerek 3 bin 783 olarak tespit edildi. 3 Nisan'da vaka artış hızı yüzde 15 seviyesine ulaşırken, 11 Nisan'a kadar geçen sürede artış oranı yüzde 11 ile 14 arasında seyretti. 12 Nisan'da vaka artış oranı yüzde 9.2 olarak tespit edilirken, bu oran 18 Nisan'a kadar kademeli olarak düşüşe geçti. Geçtiğimiz gün toplam 40 bin 520 test yapılırken vaka artış hızı yüzde 4.8 oldu. Bu oran test sayısının artmasına rağmen 3 Nisan'dan bugüne kadar geçen sürede en düşük artış hızı olarak kaydedildi.