Milan Baros'un emeklilik hayaline koronavirüs engeli

Galatasaray formasıyla bir dönem ağları sarsan Milan Baros, kariyerini noktalamaya yakın olduğundan bahsedip futbolu dolu tribünler önünde bırakmayı hayal ettiğini söyledi.

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Çekya Ligi'nde Banik Ostrava'nın kaptanlığını yapan 38 yaşındaki Milan Baros, koronavirüsü nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlamasını beklediğini ve kariyerini taraftarlar önünde noktalamak istediğini söyledi.

Milan Baros'un açıklamaları şu şekilde:

Futbolu seyircilerin önünde bırakma fikri beni oynamak için ayakta tutuyor. Liglerin seyircisiz tamamlanma ihtimali garip bir durum. Her zaman dolu tribünler önünde futbola veda edeceğimi düşünüyordum. Şimdi ise öyle olacakmış gibi görünmüyor."

"Bedenim bırakmam gerektiğini söylemeye başladı"

Durumun nasıl gelişeceğini izleyeceğim. Bir şekilde bu yaz bitirmeyi kabul edeceğiz ya da sonbaharda iki maç daha oynayacağız. Durum aynı zamanda sakatlık durumuma da bağlı olacak. Bedenim bana bırakmam gerektiğini söylemeye başladı."

"Futbol bu durumu kaldıramaz"

Kimse ne olacağını bilmiyor. Eğer salgın 1 yıl kadar sürerse futbol bu durumu kaldıramaz. Ekonomiler çöker ve bazı sorunlar yaşanır."