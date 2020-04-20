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Denizli'de koronavirüs hastası hastaneden kaçtı ailesi yakalattı

DENİZLİ'de yaşayan Hafizenur G. (25) isimli kadın, koronavirüs (kovid-19) nedeniyle yattığı hastanede, birinci kattaki pencereden atlayarak ortadan kayboldu. Kızlarının hastaneden kaçtığını öğrenen aile, yerini polise bildirip yakalanmasını sağladı.

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Denizli Pamukkale ilçesi İlbade Mahallesi’nde yaşayan Hafizenur G. yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

İlk testi pozitif çıktı

Koronavirüs şüphesiyle gözetim altına alınan Hafizenur G. hastaneden kaçtı. Birinci kattaki odasının penceresinden atlayarak kaçtığı belirlenen ve ilk testinin pozitif çıktığı öğrenilen kadını yatağında olmadığını gören sağlık personelleri, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi, Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri cadde ve sokaklarda Hafizenur G.’yi arama çalışması başlattı.

Ailesi yerini ihbar etti

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra, Hafizenur G.’nin ailesi polisi arayarak, kızlarının yerini ihbar etti. Bunun üzerine polis ekipleri, Saraylar Mahallesi Zahire Pazarı mevkiinde Hafizenur G.’yi buldu. Özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından alınıp ambulansa bindirilen kadın, tekrar hastaneye götürüldü.

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