Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek' sorusuna önümüzdeki haftanın önemine dikkat çekerken "Ramazan Bayramı’nda bütün milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah" şeklinde yanıt verdi.

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 400 bini aşarken, ölü sayısı 165 bini geçti. Türkiye'de ise ölü sayısı 2 bin 17'ye yükseldi. Herkesin aklında şu soru var: Corona salgını ne zaman bitecek ?

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı da bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye yer verdi.

''Alınan önlemler ve kararlar sonuç vermeye başladı''

Şebnem Bursalı'nın salgınla ilgili mücadelenin nasıl gittiğini sorusunu yanıtlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; ''En başından bu yana son derece titizlikle ve profesyonelce yürütülen önlem ve alınan kararların sonuç vermeye başladı. Tedbirlerin yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlamasının da bu olumlu sonuçta önemli katkı yaptı ve vatandaşların evde kalmasından memnunuz.''

Sahra hastanelerinde son durum

Erdoğan, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden 2 bin 500 yatak kapasiteli sahra hastanelerini de hatırlattı ve bunun yanı sıra Türkiye genelinde yatak kapasitesi ile ilgili hiçbir sıkıntımız olmadığını söyledi.

''Çok önemli bir eşik aşılacak''

Maske, tulum ve eldiven ile her tür tıbbi gereç ile ilgili dünya ülkeleri ile mukayese bile edilmeyecek bir üstünlüğümüz olduğunu da hatırlatan Erdoğan; bu hafta ve önümüzdeki hafta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte salgında çok önemli bir eşiğin aşılacağının beklendiğini de söyledi.

''Gelen veriler olumlu yönde''

Salgının ne zaman biteceğiyle ilgili düşüncelerini aktaran Erdoğan, şu sözleri sarf etti; ''Tamamen bilimsel ve uzmanların yaptıkları değerlendirmelere bakarak, matematiksel bir olay olmasa da algoritmalar olumlu yöne evrildi ve belli bir zaman içinde netice alacak duruma gelinecek.''

''Çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah"

Erdoğan'ın son sözü; müjde gibi aslında. "Ramazan Bayramında bütün milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah."