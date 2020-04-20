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Dolarda dalgalı seyir! Piyasalarda canlanma beklentisi

Koronavirüsle ilgili gelişmelere bağlı hareket eden dolar kuru, yeni haftaya 6,94 seviyelerinde başladı.

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Dolar/TL'de dalgalı seyir sürüyor.  Dolar/TL 6,94 seviyelerinde başlarken euro/TL ise 7,53'te yer alıyor.

Piyasalarda canlanma 

Uzmanlar, Avrupa ve ABD'nin yeni tip koronavirüs tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceğini, bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken, yurt dışında Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

6,97 seviyesi direnç 6,85 ise destek

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,97'nin direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,85 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

Altında son durum

Yeni haftaya da düşüşle başlayan gram altın, 3734,2 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 616,6 lira, Cumhuriyet altını da 2.462 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.683,49 dolar seviyesinde bulunuyor.

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