Dolarda dalgalı seyir! Piyasalarda canlanma beklentisi

Koronavirüsle ilgili gelişmelere bağlı hareket eden dolar kuru, yeni haftaya 6,94 seviyelerinde başladı.Abone ol
Dolar/TL'de dalgalı seyir sürüyor. Dolar/TL 6,94 seviyelerinde başlarken euro/TL ise 7,53'te yer alıyor.
Piyasalarda canlanma
Uzmanlar, Avrupa ve ABD'nin yeni tip koronavirüs tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceğini, bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken, yurt dışında Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.
6,97 seviyesi direnç 6,85 ise destek
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,97'nin direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,85 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.
Altında son durum
Yeni haftaya da düşüşle başlayan gram altın, 3734,2 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 616,6 lira, Cumhuriyet altını da 2.462 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.683,49 dolar seviyesinde bulunuyor.