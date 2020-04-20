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Çarklar yeniden dönüyor 6 dev fabrika koronavirüs tatilini bitirdi bugün üretime geçti

Koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara veren Mercedes-Benz, Honda, Hyundai Assan, Otokar, Karsan ve Türk Traktör bugünden itibaren kadameli olarak üretime geçiyor.

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Koronavirüs nedeniyle otomotiv sektöründe mart sonundan itibaren çoğu fabrikada üretim araları verilirken, bu aralar bazı fabrikalarda Avrupa’da olduğu gibi 11 Mayıs’a kadar uzamış durumda. Ama yine Avrupa’ya paralel bazı fabrikalarda üretim başlarken bazıları ise bugünden itibaren yeniden faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

Geçen hafta tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksama nedeniyle Tofaş üretime verdiği arayı 4 Mayıs, Toyota ise 11 Mayıs'a uzatırken, Mercedes-Benz, Honda, Hyundai Assan, Otokar, Karsan ve Türk Traktör ise üretim aralarını bitirerek bugünden itibaren gerekli tedbirleri alarak kademeli olarak yeniden faaliyete geçiyor. Anadolu Isuzu ise 13 Nisan'dan yeniden üretime başlamıştı.

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