23 Nisan kutlamalarında bir ilk! O gün saat 21:00'de Erdoğan canlı ayında İstiklal Marşı okuyacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl koronavirüs salını nedeniyle alanlarda kutlanamayacak. TBMM'nin kuruluşunun 100. yılında kutlamalar evden yapılacak. O gece yaşanacak bir ilki de Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıkladı...

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23 Nisan 2020... Türkiye Büyük Millet Meclis'nin kuruluşunun 100. yıldönümü... Haliyle tüm Türkiye için özel bir anlamı olan bu günde 23 Nisan kutlamaları sokakta yapılamayacak; çünkü koronavirüs (Covid-29) salgını var. Meclis'in 100. yaş kutlaması programı iptal edilse de o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir ilke imza atacak.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 100. yıl kutlamaları için hazırlanan kapsamlı programla ilgili Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye konuştu. Şentop, 23 Nisan gününe özel, sadece o gün için yapılacak olanların yapılamayacağını ancak Meclis'in 100. yaşı nedeniyle planlanan diğer etkinliklerin eylül ve ekim aylarında yerine getirileceğini anlattı.

Saat 21:00'de çok özel bir an yaşanacak

"Ancak 23 Nisan 2020’de saat tam 21.00’da çok özel bir an yaşanacak." bilgisini paylaşan Selvi şöyle devam etti: "Meclis’in yüzüncü yaşına özel olarak o an televizyonlar canlı yayına geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam saat 21.00’de İstiklal Marşı’nı okuyacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da aynı anda Meclis bahçesinden İstiklal Marşı’nı okuyacak."

Başkan Şentop: "Balkonlarımızdan İstiklal Marşı okuyalım"

Meclis Başkanı Şentop, “23 Nisan günü saat 21.00’de evlerimizden, balkonlarımızdan İstiklal Marşı’nı okuyalım” diye bir çağrıda bulunmuştu. Şentop, çağrısına farklı siyasi görüşlerden, partilerden gelen destekten dolayı memnun. Koronavirüs ortaya çıktığında sağlıkçılarımıza destek vermek için akşamları saat 21.00’de onları alkışlamıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sağlıkçıları alkışlamak suretiyle bu etkinliğe güçlü bir destek vermişti. Meclis Başkanı Şentop, “Cumhurbaşkanımızla da görüştüm, Cumhurbaşkanımız da katılacak” dedi.