Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den Erol Bulut'a teklif gelmedi

Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, ismi son dönemde Fenerbahçe ile çokça konuşulan teknik direktör Erol Bulut'u bırakmak istemediklerini söyledi, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu Sezonun bitmesine 8 maç kaldığını ve bu aşamada hocayı bırakmak istemediklerinin altını çizdi.

"Hoca gitmek isterse hayır mı diyeceksin"

Çavuşoğlu, "Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Anlaşabilirsek, uzatırız. Uzatsak dahi büyük takımdan teklif gelse, hoca gitmek istese hayır mı diyeceksin. Genç adam, hedefleri var. Daha yüksek noktalara ulaşmak isteyene bizde müsade verilir. Daha önce Emre Akbaba’da aynısını yaptık. Merih yarım sezon oynadı gitti. Teklif geldi, yollarını açtık. Ama net şekilde söylüyorum, ne Fenerbahçe bizimle iletişime geçti ne de hocaya bir teklif geldi." dedi.

Çavuşoğlu'nun diğer açıklamaları şöyle

4-5 büyük kulüp burada daha net ve ciddi adım atmalı, öncü olmalı. Onların adımıyla biz de Anadolu kulüpleri olarak harekete geçeriz. Herkes kendi kafasına göre bir şey yaparsa olmaz. Bir komite kuruldu. Zararlarla, gider ve gelirlerle ilgili. Maç oynanmadığı için tüm gelirler gitti. Yayıncı kuruluş da ödeme yapmadı. Onunla alakalı TFF ile temastayız. Kulüpler Birliği Başkanımız Mehmet Sepil konuşacaktır.

Oyunculara, personele para vermemiz lazım. Alanyaspor’un çok borcu olmadığı için şimdiye kadar pek zorlanmadık fakat her kulüp aynı değil. Eğer yayıncı kuruluş ödeme yaparsa, mağduriyet giderilir gibi.

"Hemen git al dedim"

Merih’in böyle olmasını ben ilk günden bekliyordum. İnanmasam, güvenmesem zaten almam. Portekiz kulübündeydi. İzleme fırsatım oldu. Cenk’e, “Hemen git al, almadan da yanıma gelme” dedim. Satın olma opsiyonlu getirdik. Çocukta ayrı bir yetenek var. Çok belli. O zaman bile ne yapacak bu adamı diyenler vardı.

Yönetimin içinde dahi faydalı olmayacağını düşününler oldu. Ama biz o şansı verdik çünkü o şansa ihtiyacı vardı. Mesut hoca oynattı. Sergen hoca da zaten görür görmez, kalitesini anladı. Değişik bir stoper. Onu görmemek, futboldan anlamamak demek. Yolu açık olsun. Evladım gibi. Sık sık konuşuyoruz. İnşallah sakatlık sonrası sağlıklı dönecek.

Milli maçların bu süreçte olmaması bir anlamda onun şansı belki. EURO 2020 de ertelendi. Kısmeti böyleymiş."

ifadelerini kullandı.