Emre Belözoğlu: Görevden kaçmam söz konusu olamaz

Emre Belözoğlu, ''Fenerbahçe’de sezon sonunda teklif edilecek her türlü görevi üstlenmekten onur ve gurur duyarım. Görevden kaçmam söz konusu olamaz.'' dedi.

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Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ederken Emre Belözoğlu'nun geleceği de merak konusu oldu. Sezon sonunda jübile yapması beklenen ve sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu, geleceğiyle ilgili Fanatik'e konuştu.

‘Aksi düşünülemez’

''Herkes, benim nasıl bir Fenerbahçeli olduğumu biliyor.” diyen Emre, “Benim için ailem ve Fenerbahçe önde gelen değerlerdir. Nasıl bir Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Aslında salgın sırasında bu tip konuları gündeme getirmek istemiyorum. Sürecin tamamlanıp, normale dönülmesi sonrası bana teklif edilecek görevden hiç bir zaman kaçmam. Fenerbahçe’de sezon sonunda teklif edilecek her türlü görevi üstlenmekten onur ve gurur duyarım. Görevden kaçmam söz konusu olamaz. Herkes, benim nasıl bir Fenerbahçeli olduğumu biliyor.” ifadelerini kullandı.

‘İndirim talebi olmadı’

Hedeflerinin kupa olduğunun altını çizen Emre, “Bu sezon artık hedefimiz Türkiye Kupası’nı müzemize götürüp, Avrupa’ya gitmek. Biz başkanımız Ali Koç’la bu sezon neler yapıp, yapamayacağımızı sürekli olarak konuşuyoruz. Yönetimin şu anda tek isteği her şeyin normale dönmesi. Bizden indirim beklendiği şeklindeki haberler ise gerçeği yansıtmıyor. Bu konuda ne biz bir teklif götürdük ne de yönetim kanadı bize bu teklifi sundu.”