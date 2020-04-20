Prof. Osman Müftüoğlu Türkiye'nin başarısının sırrını 7 maddede paylaştı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüsle mücadelede Türkiye'deki sağlık sisteminin başarısının sırrını yoğun bakım uzmanı meslektaşının verdiği bilgilerle açıkladı.

Abone ol

Koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin sağlık sistemi örnek gösteriliyor. Vaka sayısındaki artışa rağmen ölüm oranlarının düşük olması ve iyileşen vakaların çokluğu dikkat çekiyor.

7 maddede yoğun bakım başarımız

Peki bu nasıl oluyor? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Yoğun bakımdaki başarımızın sırrı ne" başlıklı köşe yazısında cevap verdi.

"Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımızın düşüklüğü, yoğun bakımda kalma süresinin kısalığı emin olun dünyaya örnek gösterilecek düzeyde." ifadelerine yer veren Müftüoğlu, tecrübeli bir yoğun bakım uzmanı meslektaşının verdiği bilgileri 7 maddede aktardı:

1. Yetenekli, organize, koordine, eğitimli, fedakâr bir yoğun bakım ordusuna sahip olmamız.

2. Teknolojik üstünlüğümüz.

3. İlaçları doğru kombinasyonlar yaparak erken dönemde ve ustaca kullanmak.

4. Entübasyon girişimlerinde aceleci davranmamak.

5. Yüksek basınçlı oksijen desteğinden akıllıca yararlanmak.

6. Hastaları yüz üstü yatırarak akciğerlerin oksijen değişimine destek olmak.

7. Antikor/plazma tedavisi ile kök hücre tedavilerinden de yararlanmak.

Türkiye'de son durum