Muğla'da koronavirüsten ölen Amerikalı arkeolog hakkında 'İyi bilmezdik'

MUĞLA Knidos antik kentinde kazılar yapan ve bulduğu tarihi eserleri Amerika'ya kaçırdığı iddia edilen Prof. Dr. Iris Cornelia Love, koronavirüsten (kovid-19) hayatını kaybetti. Datça Belediyesi durumla ilgili yaptığı açıklamanın sonuna 'İyi bilmezdik' notunu ekledi.

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Muğla Datça Belediyesi, Knidos antik kentinde 1967-1977 arasında birçok kazı yapan Amerikalı Arkeolog Prof. Dr. Iris Cornelia Love’ın yeni tip Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Knidos'tan tarihi eser kaçırmakla suçlanan ABD'li arkeolog Love Koronavirüs'ten ölürken Datça Belediyesi Twitter hesabından 'İyi bilmezdik' paylaşımı yaptı.

"Dinamitle taş üstünde taş bırakmayan"

belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Knidos'u soyan, Afrodit heykelini bulacağım diye dinamitle taş taş üstünde bırakmayan Amerikalı Prof. Arkeolog Iris Cornelia Love, Corona'dan hayatını kaybetmiş. İyi bilmezdik." ifadeleri kullanıldı.

Belediyeden daha sonra yapılan paylaşımda ise "iyi bilmezdik" cümlesinin şık olmadığı eleştirisine katılıyor, affınızı istirham ediyoruz" denildi.