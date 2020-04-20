Almanya'da 8 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Koronavirüsten ölenlerin sayısı böylece Almanya genelinde 87'ye yükseldi.Abone ol
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg, Nürnberg, Mainz ve Stuttgart bölgelerinden 8 Türk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Ölenlerden bazılarının kimsesi olmadığı ve bu nedenle Almanya'da defnedilecekleri bilgisi paylaşıldı.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
87 Türk hayatını kaybetti
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 87'ye yükseldi.
Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 145 bin 185'e, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 586'ya çıktı.