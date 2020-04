Coronavirüs vaka sayısında Türkiye için bir iyi bir kötü haber

Türkiye ölüm sayısında kaçıncı sırada?

Türkiye vaka sayısında İran ve Çin'i geçmiş olsa da can kaybı konusunda başarılı tedaviler sayesinde iyi durumda. Ülkemiz Koronavirüs salgınında mutlak rakamlarda can kaybı sayısında 12'nci sırada bulunuyor. Nüfusuna oranla yapılan sıralamada ise can kaybı sayısında 38'nci sırada yer alıyoruz.