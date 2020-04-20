Coronavirüs vaka sayısında Türkiye için bir iyi bir kötü haber
TÜRKİYE koronavirüs vaka sayısındaki artışla Çin'i geçerken ölüm oranları açısından daha iyi durumdayız. Dünya'daki vaka sayılarını gösteren Worldometers sitesi ile John Hopkins üniversitesinin artış ve ölüm hızı haritalarında bakın kaçıncı sıradayız.
Dünya'da koronavirüs vaka sayılarındaki artış hız kesmeden sürerken vaka ve ölüm sayısında ilk sıraya ABD oturmuş durumda. Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers sitesine göre ABD'deki ölü sayısı 40 bini aştı. ABD'yi en çok vaka ve ölüm oranı ile İspanya, İtalya ve Fransa izliyor. Almanya coronavirüs salgınında vaka sayısına rağmen ölüm oranlarının düşük olması ile öne çıktı. Vaka sayısında dünya sıralamasında 145.742 kişi ile 5. sırada olan Almanya'da ölü sayısı 4642'de bulunuyor. İngiltere daha az vaka sayısına rağmen ölüm oranında Almanya'nın iki katına çıktı. Türkiye'nin durumuna ilişkin ise bir iyi bir kötü haber var. İşte son veriler ve Türkiye'nin vaka artış hızı haritası:
Dünya'daki koronavirüs vaka sayılarını sağlayan Worldometers sitesine göre 20 Nisan itibariyle toplam vaka sayısı 2.408.160'a çıktı. Corona sebebiyle 165.105 kişi yaşamını yitirirken, 629.061 kişi iyileşti.
Türkiye vaka sayısında Çin'i geçti
Türkiye, cumartesi günü vaka sayısında İran'ı geçerken, pazar günü de Çin'i geçerek sıralamada 7. sırada yer aldı. Türkiye, 18 Nisan'da mutlak değerlerle yapılan sıralamada vaka sayısında 8'inci sırada bulunuyordu. Nüfusa oranla hazırlanan vaka sıralamasında ise 83 milyon nüfuslu Türkiye, 86 bin 306 vaka ile dünyada 36'ncı sırada.
Türkiye ölüm sayısında kaçıncı sırada?
Türkiye vaka sayısında İran ve Çin'i geçmiş olsa da can kaybı konusunda başarılı tedaviler sayesinde iyi durumda. Ülkemiz Koronavirüs salgınında mutlak rakamlarda can kaybı sayısında 12'nci sırada bulunuyor. Nüfusuna oranla yapılan sıralamada ise can kaybı sayısında 38'nci sırada yer alıyoruz.