Ronaldo'ya Koronavirüs şoku! İlk vaka tespit edildi

ÇİN'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı saran corona virüsü Ronaldo'nun karantina altında olduğu Madeira Adası'na ulaştı.

Abone ol

İtalya'da salgının boyutları büyümeye başlayınca Juventus'tan özel izin alarak Portekiz'e giden Cristiano Ronaldo, ligin ertelenmesi sonrası ülkesinde kalmıştı.

İlk vaka tespit edildi

Memleketi Madeira Adası'nda bir ada alan ve ailesiyle karantinaya giren yıldız futbolcunun bulunduğu bölgede ilk vakanın tespit edildiği açıklandı.

Ronaldo'nun villasına 20 kilometre mesafede

İtalyan basınında yer alan habere göre, corona virüsü vakasının tespit edildiği yer Ronaldo'nun villasına 20 kilometre mesafede. 18 bin kişinin yaşadığı Camara do Lobos'un, bu vakanın ardından izole edildiği haberin detaylarında yer aldı.

İtalya'ya dönecek

Öte yandan haberde, Cristiano Ronaldo'nun 4 Mayıs'ta başlayacak olan antrenmanlar için Torino'ya döneceği ve 14 gün boyunca karantinada olacağı aktarıldı.