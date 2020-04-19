Ronaldo karantina kurallarını çiğnedi doğum günü partisine katıldı
Cristiano Ronaldo, yeğeninin doğum günü için diğer aile fertleriyle bir araya gelirken karantina kurallarını hiçe saymış oldu.
Futbol hayatına İtalya'nın Juventus takımında devam eden Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, yeğeninin doğum günü için diğer aile fertleriyle bir araya geldi.
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Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen Alicia Aveiro'nun 21. yaş günü partisine Ronaldo'nun yanı sıra felç geçiren annesi Dolores Aveiro da katıldı.
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Ronaldo'nun kardeşi Elma, sosyal medya hesabından fotoğrafları "Bu sevgili yeğenimin doğum günüydü. Aile, arkadaşlar, aşk hepsi bir arada" notuyla paylaştı.
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Fotoğrafa yorum yapan Alicia ise "Karantinayı ailenizle birlikte geçirdiğinizde iyi bir doğum günü partisi düzenleyebilirsiniz. Teşekkürler, her zaman bir arada" ifadelerini kullandı.
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