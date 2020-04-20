Türkiye koronavirüs hastası sayısında Çin'i de geçti! Tüyler ürperten açıklama geldi

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelesini hız kesmeden sürdürürken, vaka sayısı bakımından virüsün ilk çıktığı Çin'i geride bıraktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün tespit edilen 3 bin 977 yeni vakayla toplam koronavirüs vaka sayısının 86 bin 306'ya yükseldiğini duyurmuştu. Çin'de ise bu rakam 82 bin 735... ‘Toplum Sağlığı Genombilim' alanının kurucularından Gentest Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Serdar Savaş ise ürperten bir iddiada bulundu: Türkiye’deki vaka sayısı şu an itibariyle 650 bin ile 1 milyon aralığında...