Türkiye koronavirüs hastası sayısında Çin'i de geçti! Tüyler ürperten açıklama geldi
Türkiye koronaviüs vaka sayısı bakımından dün İran'ı geride bırakmıştı bugün de Çin'i geçti. Rrof. Dr. Serdar Savaş ise ürperten bir iddiada bulundu: Türkiye’deki vaka sayısı şu an itibariyle 650 bin ile 1 milyon aralığında...
Türkiye, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelesini hız kesmeden sürdürürken, vaka sayısı bakımından virüsün ilk çıktığı Çin'i geride bıraktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün tespit edilen 3 bin 977 yeni vakayla toplam koronavirüs vaka sayısının 86 bin 306'ya yükseldiğini duyurmuştu. Çin'de ise bu rakam 82 bin 735... ‘Toplum Sağlığı Genombilim' alanının kurucularından Gentest Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Serdar Savaş ise ürperten bir iddiada bulundu: Türkiye’deki vaka sayısı şu an itibariyle 650 bin ile 1 milyon aralığında...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde Türkiye'deki koronavirüsle ilgili son durumu paylaştı. Buna göre 19 Nisan Pazar günü, koronavirüs nedeniyle 127 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 977 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam ölenlerin sayısı 2 bin 17'ye, toplam vaka sayısı ise 86 bin 306'ya yükseldi.
Şifa bulan hasta sayısı 12 bine yaklaştı
Son 24 saatte 35 bin 344 test uygulanırken; Türkiye'de yapılan koronavirüs test sayısı ise 634 bin 277'ye yükseldi. Bakanlığın açıkladığı son verilerde en dikkat çeken istatistik son 24 saatte koronavirüsü atlatan hasta sayısıydı. Son 24 saatte 1523 kişinin hastalığı atlatmasıyla toplamda iyileşen hasta sayısı 11 bin 976'ya yükseldi.
Türkiye İran'dan sonra Çin'i de geride bıraktı
Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarının ardından koronavirüs ile ilgili sıralamada da bir değişiklik oldu. Hafta sonunda, Orta Doğu’da koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İran’ı vaka sayısında geçen Türkiye, dünkü açıklamaların ardından koronavirüsü salgınının başladığı Çin’i geçti.