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Rus immünoloji uzmanından koronavirüste ikinci dalga uyarısı

RUSYA Bilimler Akademisi uzmanlarından Sergey Nedospasov, koronavirüs salgınında ikinci bir dalga yaşanabileceğini belirtti.

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Rus immünoloji uzmanı Sergey Nedospasov, Kovid-19 salgınının ikinci bir dalgası ihtimalinin bulunduğunu, fakat öyle bir dalganın büyük bir olasılıkla ilkinden daha düşük ölçekli olacağını öngördü.

"Önleyici aşı yoksa ikinci dalganın başlaması mümkün"

İkinci dalganın aşının olmaması durumunda meydana geleceğine dikkat çeken Nedospasov, “Önleyici aşı yoksa ikinci dalganın başlaması mümkün. Fakat büyük bir olasılıkla ikinci dalga çok daha düşük ölçekli olacak” diye konuştu.

Tahmin edilmesi zor

İkinci bir dalganın ne zaman başlayacağının kesin olarak belirlenmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Nedospasov, virüsün ve sağlık sistemlerinin özelliklerinin yanı sıra ayrı nüfusların yaşamının sürelerin tahmin edilmesini zorlaştırdığını ifade etti.

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