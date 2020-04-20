Hatay Belediye Başkanı Savaş'tan şok iddia! 7 kişi koronadan öldü 5'ine başka hastalık yazıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, kentte koronavirüs (Covid-19) kaynaklı 7 ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Savaş, 7 hastanın 2’sinin ölüm nedenine koronavirüs yazıldığını, 5 hastanın ölüm nedeninse bulaşıcı hastalık olarak kayıt edildiğini iddia etti.

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Türkiye'de yeni tip koronaviras (Covid-19) ölümlerinin gizlendiği iddiaları tam gündemden düşmüştü ki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'tan ortalığı karıştıracak açıklama geldi. Sözcü'ye konuşan Doç. Dr. Lütfü Savaş, şehirlerinde Covid-19 nedeniyle 7 kişi öldüğünü ancak kayıtlara 2 kişinin geçtiğini öne sürdü. Savaş kendisinin de virüs alanında uzman bir tıp hekimi olduğunu hatırlattı.

7 kişi vefat etti sadece yurtdışından gelenler kayıt edildi

Hatay'da şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle 7 ölümün gerçekleştiğini anlatan Başkan Savaş, 7 ölümün 5'inin sebebinin salgın hastalık olarak kayıt edildiğini söyledi. Sadece diğer 2 ölüm için koronavirüs kaynaklı dendiğini paylaşan Savaş, koronavirüs kaynaklı olarak kayıtlara geçen 2 ölüm için de “Fransa ve Almanya'dan geldi” dedi.

“Hatay'da 50 civarında hasta olduğunu biliyoruz”

Savaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hastalara MKÜ Araştırma ve İskenderun ile Antakya devlet hastanelerinde tedavi uygulanıyor. 50 civarında hasta olduğunu biliyoruz. Hatay'da ciddi bir hasta popülasyonu yok. Benim uzmanlık alanım bu yönde. Hatay, bu hastalığa ocak ayından beri sahip."

Hastaların büyük kısmı ya umreden ya da yurtdışından geldi

"Şu anki vakaların büyük bir kısmı ya umreden geldi ya da Kıbrıs, Avrupa ve Orta Doğu'dan geldi. Buralardan gelen insanlar hastalığı getirdi. Hatay'da İstanbul, Zonguldak, Kocaeli manzarası yok. Hataylılar evde kalmaya özen gösteriyor."

Virüsten Haziran ayına doğru kurtuluruz

"Virüsten Haziran ayına doğru kurtulacağız görünüyor. Mayıs ortasından itibaren düşüş görebiliriz. İnsanların bir yanılgısı var. Havalar ısındıktan sonra sanki virüs kendiliğinden yok olacakmış gibi düşünüyoruz ama böyle bir şey yok. Sıcaklığın bu virüsü yok etmede etkili olacağını düşünmüyorum."