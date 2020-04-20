Fenerbahçe için Manuel Pellegrini iddiası

Şili basını, Fenerbahçe'nin Manuel Pellegrini ile temasa geçtiğini ve teknik direktörlük koltuğunu deneyimli teknik adama emanet etmek istediğini yazdı.

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Ersun Yanal'la yollarını ayıran ve teknik direktör arayışına devam eden Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.

"Fenerbahçe, Pellegrini ile görüşüyor"

Şili basınında yer alan son dakika haberine göre Fenerbahçe, tecrübeli teknik adam Manuel Pellegrini ile görüşmelere başladı. Şili basını bu haberi, "Fenerbahçe, Pellegrini ile görüşüyor" şeklinde servis etti.

Fenerbahçe, Pellegrini ile temasa geçti

Pellegrini'ye yakın bir kaynağın doğruladığı haber sonrası ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Birkaç hafta önce Fenerbahçe, Pellegrini ile temasa geçti. O anda olası bir sözleşmenin koşullarını belirlemek için randevu istediler. Fakat uçuşlar ve sınırlar kapalı olduğu için bu görüşme yapılamadı." denildi.

"2014 yılından beri Türkiye'de zafere ulaşamıyorlar''

Şili'de yayın yapan La Cuatra internet sitesi, Fenerbahçe için, "2014 yılından beri Türkiye'de zafere ulaşamıyorlar. Isla'nın takımı zor günler geçiriyor ve Pellegrini'yi takımın başına getirmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Yeşil ışık yaktı

Fenerbahçe'nin yüksek maaş talep etmesine rağmen Pellegrini'de ısrarcı olduğu belirtidi. Ünlü teknik adamın da Sarı Lacivertlilere yeşil ışık yaktığı iddia edildi.