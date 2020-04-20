HABER /  GÜNCEL

Araç sahipleri gece yarısına dikkat! İndirim geldi

Petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesiyle birlikte akaryakıtta gece 12:00 itibariyle 5 kuruşluk indirim yapıldı.

Abone ol

Küresel piyasalarda yaşanan anlık gelişmeler nedeniyle petrol fiyatları sürekli değişiyor.

Gece yarısı indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 21/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 5 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 5.30 TL'den satılırken Ankara'da benzinin litresi 5.40 kuruştan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Cuma günü 28,10 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 27,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,10 azalışla 26,99 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 17,55 dolardan alıcı buldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul başta olmak üzere bir çok ile sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji paylaştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek? İşte cevabı
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu "FETÖ'cü oldun" yorumuna ateş püskürdü
23 Nisan ile 1 Mayıs tatili birleşirse İstanbul'da 11 sokağa çıkma yasağı olur
Bahçeli: CHP ümidini koronavirüse bağladı ama virüs Ramazan Bayramı'na biter
Yapı Kredi konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0.89'a indirdi
Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan: İstanbul'da 60 bin civarında korona hastası var
ÖNCEKİ HABERLER
Kilis'te babadan oğluna Karl Marks tepkisi: Parayı veren benim
Kilis'te babadan oğluna Karl Marks tepkisi: Parayı veren benim
Antalya'da illegal bahiste parasını kaptırdı 30 metreden kendini denize bıraktı
Abi kardeş doktorlar koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti
MEB N95 standardında maske makinesi üretti
Türkiye Güzeli Şevval Şahin estetik yorumlarına kafayı taktı cevabı olay oldu
Yorumlar 3 yorum