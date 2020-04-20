Araç sahipleri gece yarısına dikkat! İndirim geldi

Petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesiyle birlikte akaryakıtta gece 12:00 itibariyle 5 kuruşluk indirim yapıldı.Abone ol
Küresel piyasalarda yaşanan anlık gelişmeler nedeniyle petrol fiyatları sürekli değişiyor.
Gece yarısı indirim
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 21/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 5 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.
İstanbul'da benzinin litre fiyatı 5.30 TL'den satılırken Ankara'da benzinin litresi 5.40 kuruştan işlem görüyor.
Petrol fiyatları
Cuma günü 28,10 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 27,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,10 azalışla 26,99 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 17,55 dolardan alıcı buldu.