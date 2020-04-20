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Arazi kavgasında dehşet saçtı! Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Kenan Topçu, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi İnam Topçu ve yeğeni Muhammet Topçu’yu silahla öldürürken, yaralanan yengesi ise tedaviye alındı.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Çaycuma Velioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir aralarında husumet olan Kenan Topçu ile kardeşi İnam Topçu tartıştı.

Dehşet saçtı
Kavgaya dönüşen olayda Kenan Topçu, kardeşi İnam Topçu, yengesi Pakize Topçu ve yeğeni Muhammet Topçu'ya silahla ateş etti. İnam Topçu olay yerinde hayatını kaybederken, durumları ağır olan eşi ve oğlu ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayata tutunamadı
Muhammet Topçu hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan Kenan Topçu gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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