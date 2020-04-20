HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ta maaş indirim görüşmeleri başladı

Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinin nasıl olacağı merak edilirken, Avrupa’da futbol takımları oyuncu maaşların indirime gitmeye başlamıştı. Türkiye’de henüz bu konuda somut bir adım atılmazken, Beşiktaş’ta bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında başkan Ahmet Nur Çebi, futbolculardan Burak Yılmaz ile bir araya geldi.

Abone ol

Yaklaşık 1 aylık aranın ardından sahaya inen siyah-beyazlı ekipte, takım kaptanı Burak Yılmav, antrenman sonrasında tesislerden ayrılmayıp Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcularla yapılan görüşmede yer alan diğer bir isim ise Futbol A.Ş Başkanvekili Cenk Sümer oldu. 

Cenk Sümer, tesislere girerken basın mensupları tarafından sorulan sorulara, “Çalışmalara devam ediyoruz. Oyuncularla hem mali konular hem de yeni sezon için görüşmeler yapıyoruz. Nasıl olur, nasıl yapacağız onları konuşacağız” cevabını verdi.

İLK ÇALIŞMA SONA ERDİ
Öğle saatlerinde futbolcular Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Domagoj Vida, Umut Nayir ve Utku Yuvakuran, antrenörler Çağdaş Atan ve Stefano Morena gözetiminde antrenmana çıktı. 1 ay sonra gelinen tesiste antrenman öncesinde futbolculara sağlık kontrollerinin yapıldığı öğrenilirken, aradaki mesafe korunarak çalışıldığı belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan: İstanbul'da 60 bin civarında korona hastası var
Koronavirüs şaşkınlığı! Prof. İlham Çelik'ten ürküten açıklama
Prof. Dr. Gürsel'den korkutan uyarı: Genç işsizlik oranı yüzde 40’a ulaşabilir
Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı Erdoğan 'sağlıkta destan yazıyoruz' dedi
Avustralya'dan müthiş açıklama: Koronovirüsü yendik
Salda Gölü için konuşan Başkan Mümtaz Şenel ve eşini evinde vurdular
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da sevgilisiyle sosyal mesafeye uymayan üniversiteliden pişkin cümle
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İkinci Faz Destek Ödemeleri'ne başladık
Malatya'nın 'Mercedes Kadir' dediği sokakların sevilen yüzü toprağa verildi
Almanya Çin’e 130 milyar euroluk koronavirüs faturası kesti
Mersin'de bakla toplamaya diye çıktı serada asılı bulundu
Türk kahveli kurabiye nasıl yapılır kahvekoliklere özel!
Yorumlar