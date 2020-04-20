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Sakarya'da üç çocuk babası kendini tavana asıp intihar etti

SAKARYA'da üç çocuk babası İsmail Y. (66) evinde kendini iple tavana asarak, intihar etti. Polis ekipleri intihar nedenini araştırıyor.

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Sakarya'nın Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1063 Sokak’ta intihar olayı meydana geldi.

3 çocuk babası İsmail Y., evde kimsenin bulunmadığı sırada kendini iple tavana astı. Eve gelen yakınları İsmail Y.'yi tavana asılı bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Adrese gelen sağlık ekibi İsmail Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İsmail Y.'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Öte yandan Polis ekipleri Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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