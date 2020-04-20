Prof. Dr. Gürsel'den korkutan uyarı: Genç işsizlik oranı yüzde 40’a ulaşabilir

Koronavirüs salgını sonrası oluşacak ekonomik durumu değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gürsel, "En az 3 milyon çalışan daha işini kaybedecek. Genç işsizlik oranı yüzde 40’a ulaşabilir" açıklaması yaptı.

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İşsizlikte patlamaya bağlı toplumsal çöküntü uyarısı yapan Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, işsizliğin tusunami boyutlarında olduğunu belirterek, “İşsizlik oranı büyük olasılıkla yüzde 24-25’i bulacak." ifadelerine yer verdi.

“istihdamda görünen işsizler”

Ücretsiz izne çıkartılanları “istihdamda görünen işsizler” olarak tanımlayan Prof. Dr. Gürsel, “Bu kitle resmi işsizlik oranını bir miktar düşük gösterebilir ama kaç kişinin ücretsiz izne çıkartıldığı belli olunca hakiki işsizlik düzeyi de belli olacaktır” diye konuştu.

İşten çıkarma yasağı

İşten çıkarma yasağının çok geç kaldığını belirten Prof. Dr. Gürsel şunları kaydetti: Son bir ayda pek çok işletmede işten çıkarmalar gerçekleşti bile. Bu işsizler arasında en iyi ihtimalle üçte biri işsizlik tazminatı koşullarını sağlayabilecek. Bu koşullar malum bir miktar gevşetildi. Ne kadar etkili olabilecek göreceğiz.

"İşgücü istatistikleri yayınlanınca fikir sahibi olacağız"

Hatırlatmak isterim ki 4 milyon işsizin ancak 600 bin kadarı tazminat alabiliyordu. Tazminat süreleri de 6-10 ay arası. Bitmedi. Her krizde olduğu gibi öncelikle kayıtsız çalıştırılanlar işten çıkarıldı. Sayıları hakkında mart ve nisan dönemi işgücü istatistikleri yayınlanınca fikir sahibi olacağız.

"Bunlar ücretli kayıtsızlar"

Ancak şu kadarını not edelim, tarım dışında 3 milyon kadar kayıtsız çalışan ücretli mevcuttu. Bunların yaklaşık üçte ikisi de hizmetlerdeydi ve çoğu lokanta, kahve, konaklama, perakende gibi en büyük darbeyi yiyen faaliyet kollarında istihdam ediliyorlardı. Yoksul kesimlere mensup bu işsizler de Aile Bakanlığı’nın verdiği gelir desteğinden başka bir destekten mahrumlar. Ne kadarına ulaşılabiliyor, bu da belirsiz. Bunlar ücretli kayıtsızlar. Bir de kendi hesabına çalışan olarak geçen yüz binlerce ayakkabı boyacısı, simitçi, çiçekçi gibi sokakta çalışanlar var. Gelirleri eridi gitti. Belediyeler bu mağdurlara kolaylıkla ulaşabilirdi. Önleri kesildi.