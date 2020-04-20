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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Mümtaz Şenel’e 'geçmiş olsun' telefonu

İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıya uğrayan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile de görüşen Bakan Soylu, olayın en kısa zamanda aydınlatacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel’in uğradıkları saldırıya ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

En kısa sürede aydınlatılacak

Görüşmede Torun’a geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Soylu, olayın bütün yönleriyle araştırıldığını belirterek, en kısa zamanda aydınlatacağını vurguladı.

Belediye Başkanı Şenel’i de arayan Bakan Soylu, eşi ve kendisinin sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Soylu, Şenel ve eşine geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.

Hayati tehlikeleri yok

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in sol diz, sol ayak ve sağ ayağından, eşinin ise sağ ve sol ayağından yaralı olduğunu belirterek, "Bugün sabah 04.35'te, Sayın Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'in evine gelen kişi ya da kişiler kapıyı çalarak, polis olduklarını söyleyerek, başkanımızı dışarıya çağırmış, kendisi ve eşini ayaklarından kurşunlanmış. Şu an hayati bir tehlikeleri yok. Doktorlarımız tedavisini yürütmekte. Başkanımıza, eşine ve tüm camiamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

İçişleri Bakanlığı: İki kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda menfur saldırı kınanıp, belediye başkanına geçmiş olsun dilekleri iletildi ve "Söz konusu olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı" denildi. 

Şenel ne demişti?

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, Mümtaz Şenel, Salda Gölü için verdiği mücadele ile biliniyor. Şenel son olarak dün gece bir TV kanalına canlı bağlantı yaparak 'Salda Gölü'nün kumunu geri getireceğiz' demişti. 

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