Erzincan'da şok! Bir kişi evinin önünde ölü bulundu

ERZUNCEN'da bir kişi evinin önünde ölü bulunması korku ve paniğe yol açtı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı maske, eldiven ve tulum giyerek incelemelerde bulundu.Abone ol
Tayfun Gül'ü (33) Ulalar Mahallesi DSİ Caddesi'ndeki evinin önünde hareketsiz yatarken gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerce yapılan kontrolde Gül'ün öldüğü belirlendi.
Sağlık önlemleri alındı
Gül'ün cesedi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, eldiven ve tulum giyen cumhuriyet savcısı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polislerin incelemesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Darp ve yara izine rastlanmadı
Ön incelemede Gül'ün vücudunda darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi.
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