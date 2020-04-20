ABD'de korkunç bilanço! İnsanlar ayakta ölüyor morglarda yer yok

''İNSANLAR AYAKTA ÖLÜYOR'': California Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Türk bilim adamı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, “ABD’de yoğum bakım hastaneleri dolu olduğu için insanlar ayakta hastaneye gidemeden ölüyor. Yeterince morg yok. ABD için ölümler devam edecek. Yeteri kadar maske yok, yeteri kadar ilaç yok. İnsanlar sokağa döküldü, yiyecek yemekleri yok, ellerinde para yok. 22 milyon insan ABD’de işsiz. ABD’de kötü durumda. En başında maske takılsaydı bugün bu kadar insan ölmeyecekti. Aşı bulunana kadar ölümler maalesef devam edecek” dedi.