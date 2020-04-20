ABD'de korkunç bilanço! İnsanlar ayakta ölüyor morglarda yer yok
Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 165 bini geçerken ABD’de yoğum bakım hastaneleri dolu olduğu için insanlar ayakta hastaneye gidemeden ölüyor. Yeterince morg yok.
Corona virüs dünya genelinde 2 milyon 414 bin 595 kişiye bulaşırken Covid-19 bu zamana kadar 165 bin 174 kişinin canına mal oldu. Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüste ABD vaka sayıları ile ilk sırada yer alıyor. ABD'yi sırayla İspanya, İtalya ve Fransa takip ediyor.
ABD: ABD’de korona virüs bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi, ABD'de korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 565’e yükseldiğini duyurdu. ABD’de toplam korona virüs vaka sayısı 764 bin 265’e ulaştı.
''İNSANLAR AYAKTA ÖLÜYOR'': California Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Türk bilim adamı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, “ABD’de yoğum bakım hastaneleri dolu olduğu için insanlar ayakta hastaneye gidemeden ölüyor. Yeterince morg yok. ABD için ölümler devam edecek. Yeteri kadar maske yok, yeteri kadar ilaç yok. İnsanlar sokağa döküldü, yiyecek yemekleri yok, ellerinde para yok. 22 milyon insan ABD’de işsiz. ABD’de kötü durumda. En başında maske takılsaydı bugün bu kadar insan ölmeyecekti. Aşı bulunana kadar ölümler maalesef devam edecek” dedi.
İRAN: İran’da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 91 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 209'a, vaka sayısı ise 83 bin 505’e yükseldi.