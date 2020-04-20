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Salda Gölü için konuşan Başkan Mümtaz Şenel ve eşini evinde vurdular

BURDUR'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı CHP’li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı. Mümtaz Şenel dün gece bağlandığı bir televizyon yayınında 'Salda Gölü'nden çalınan kumu geri getireceğiz' demişti.

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Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel’in, Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evine saat 04.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişiler, kapıyı çaldı.

'Polisiz' diyerek kapıyı açtıran saldırganlar Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel’e tabancayla ateş açtı. Başkan Mümtaz Şenel’in sağ ve sol ayaklarına 5 el ateş eden şüpheliler, eşi Fatma Şenel'i de ayağından vurduktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mümtaz Şenel'in ameliyata alındı. 

Mümtaz Şenel'in ameliyattan çıktığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis iki saldırganı tespit edip yakaladı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, Mümtaz Şenel, Salda Gölü için verdiği mücadele ile biliniyor. Şenel son olarak dün gece bir TV kanalına canlı bağlantı yaparak 'Salda Gölü'nün kumunu geri getireceğiz' demişti. 

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