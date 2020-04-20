Özdemir Sabancı'nın kızı Serra Sabancı Akbank'taki hisselerinden sattı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Serra Sabancı 32 milyon liralık Akbank hissesi sattı

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Serra Sabancı, Sabancı Holding’in bankası Akbank’taki hisselerinden 32.3 milyon liralık kısmı borsada sattı.

Akbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre satış 17 Nisan Cuma günü gerçekleşti. İşlem sonucu şirketin pay oranında doğrudan/dolaylı bir değişiklik olmadı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Serra Sabancı, 1996'da suikast sonucu öldürülen Özdemir Sabancı’nın kızı, Demir Sabancı’nın da kardeşi…