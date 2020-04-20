Apple'dan kullanıcılarına şarj konusunda yeni bir müjde geliyor!

Yeni nesil iPhone’lara ilişkin sızıntılar durmaksızın devam ediyor. Bu hafta iPhone 12 ve 12 Pro Max’in varsayılan tasarımını ortaya çıkaran sızıntılardan sonra Apple şarj konusunda yeni adım attı.

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Teknoloji analisti Jon Prosser, Apple’ın önümüzdeki yıllarda USB-C’li bir iPhone piyasaya sürmeyeceğini ve bunun yerine şirketin tamamen kablosuz şarj destekli cihazlar üreteceğini, bir devrim niteliğinde gelecek hedeflediğini söyleyen tweet paylaştı. Bu, geçen yıl tamamen kablosuz şarj destekleyen bir iPhone hakkında ortaya çıkan söylentiyi güçlendiriyor.

Kablosuz şarj hamlesi mi geliyor?

Jon Prosser “Bunu söylememem gerekiyor gibi hissediyorum ama hayır, iPhone 12’de kesinlikle USB-C yok. Apple, USB-C’ye geçmeden önce şarj girişi olmayan telefonlar üretecek.” diyerek sözlerini tamamladı. Tweetten de anlaşıldığı gibi büyük ihtimalle Apple şarj konusunda yeni adım atacak.

Apple; yaklaşan iPhone 12’yi şarj girişi olmadan piyasaya sürecek mi yoksa telefon, bir Lightning bağlantı noktasıyla mı gelecek? Şarj girişi olmayan iPhone, 2021’ye mi kalacak? Şimdilik bu soruların yanıtını bilmiyoruz. Apple, 2012 yılında Lightning teknolojisini tanıttı ve halen bu teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor.