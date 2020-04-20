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Yozgat'ta horoz dövüştüren 21 kişiye ceza yağmuru!

YOZGAT'ta ahırda horoz dövüştürürken yakalanan 21 kişiye, kumar oynamaktan toplam 26 bin 250 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten de 66 bin 150 lira ceza kesildi.

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Yozgat'ın Sorgun ilçesi emniyet müdürlüğü ekipleri, Eski Devlet Hastanesi arkasında bulunan ahırda horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine hemen harekete geçti.

Hem kumar hem de sosyal mesafe cezası

Operasyonda, ahır içinde naylon brandalarla oluşturulmuş 'ring' alanında horoz dövüşü yaptıran 21 kişi, suçüstü yakalandı. Dövüşte kullanılan 11 horoza da el koyuldu. Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan şüphelilere, 'kumar oynamak'tan 1250'şer lira, koronavirüs tedbirleri kapsamında da 'sosyal mesafeye uymamak'tan 3 bin 150'şer lira para cezası yazıldı. Ayrıca şüphelilere, koronavirüsle ilgili uyarıcı bilgiler verilerek, maske dağıtıldı.

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