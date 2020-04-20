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Petrol fiyatlarında çöküş! Son 21 yılın en düşük seviyesine indi

Petrol fiyatları 21 yılın en düşük seviyesine geriledi. Rusya ve Suudi Prensin üretimi düşürme kararı da çare olmadı.

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Petrol fiyatları, üretim kısıntılarının talepteki çöküşün etkisini giderememesinin ardından dünyada ham petrol depolama kapasitesinin hızla dolmasının etkisi ile düşüşünü sürdürdü ve 21 yılın en düşük seviyesine indi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, OPEC + koalisyonu ve diğer üreticilerin üretim kısıntısı anlaşmasının küresel ekonominin durma noktasına gelmesinden dolayı talepteki çöküşü dengeleyememesi ile birlikte geçen hafta değerinin beşte birini yitirmesinin ardından yüzde 16 düşerek varil başına 15 dolar civarına indi.

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