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Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan hayatını kaybetti

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez, koronavirüs nedeniyle yaşama veda etti.

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Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Varlık sebebim annem Sıddika Görmez bugün rabbimin rahmetine ermiştir" ifadelerini kullandı.

"Varlık sebebim Annem"

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez, annesinin vefat ettiğini şu sözlerle duyurdu:

Varlık sebebim Annem Sıddika Görmez bugün rabbimin rahmetine ermiştir. Hüküm Onundur. İçinden geçtiğimiz süreçten dolayı cenazeye katılmak ve taziyede bulunmak isteyen tüm kardeşlerimden istirhamım ikindi namazını müteakib üçer kişilik cemaatlerle gıyabi cenaze namazını kılıp peşinden dua etmeleridir. Hepinize teşekkür ediyor sizlerin de büyüklerine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum.

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