Busenaz Sürmeneli: Pozitif çıktığımda belirtim yoktu

TÜRKİYE'yi boks sporunda temsil eden Busenaz Sürmeneli koronavirüse yakalanmıştı. Son testi negatif çıkan Sürmeneli, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunurken yeni hedefinin olimpiyat hazırlığı olduğunu söyledi.

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Geçen ay Londra'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Boks Avrupa Kota Müsabakaları, koronavirüs tehdidi nedeniyle tamamlanamadı. Bu gelişmenin ardından 17 Mart'ta yurda dönen boks milli takımı kafilesinde yer alan ve test sonucu pozitif çıkan sporculardan Busenaz Sürmeneli sağlığına tekrar kavuştu.

Tedavi sürecinde hastanade 14 gün karantinada kalan milli boksörün son yaptırdığı test negatif çıktı. Anne ve babası da koronavirüsü atlatan Sürmeneli, tedavi boyunca yaşadıkları, psikolojik durumu ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Busenaz Sürmeneli'nin açıklamaları şöyle:

Beni etkilemedi açıkçası. Test pozitif çıktığında benim hiçbir belirtim yoktu. Takımdan birkaç kişide pozitif çıkınca ben de gidip test yaptırdım. 3-4 gün sonra tekrar test yaptırdığımda negatif çıktı sonuçlarım. Tedbir amaçlı 14 gün boyunca hastanede karantina altında durdum. Şu an hiçbir sağlık sorunum yok. Zaten testim pozitif çıktığında da bir sağlık sorunum yoktu. Şu an gayet iyiyim. Sadece hedefim olan olimpiyatlara doğru gidiyorum. Kenetlenmiş bekliyorum salonların açılmasını, çalışacağım anı bekliyorum sadece" dedi.

"Çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Takım olarak Londra'ya iyi gitmiştik, inanıyorduk da kendimize, zaten 12 maçta 11 galibiyet aldık. Turnuvanın ertelendiği günden sonraki gün benim vize maçım vardı. Onu alırsam vize alacaktım. Nasip değilmiş. Evrensel bir sorun dediğimiz gibi, her işte bir hayır vardır. Tabii biz de üzüldük, kotamızı alıp rahat bir şekilde olimpiyata hazırlanmak istiyorduk. Bütün odağımızı olimpiyata vermek istiyorduk ama nasip değilmiş, olmadı. Şu anda bir düşüş dönemindeyiz. Salonlarımızdan uzağız ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Londra hastalığı ciddiye almalı"

Londra'da bir önlem alınmadığını biliyoruz, kendinizi orada nasıl korumaya çalıştınız?' sorusuna ise Sürmeneli, "Asansörlerin tuşlarına dirseğimiz ile basmaya, insanlarla içli dışlı olmamaya çalıştık. Selam verirken, dirsekle ayakla selam vermeye çalıştık. Kendi çapımızda önlemler almaya çalıştık ama Londra'daki insanlar önlemini almadı. Kimse önlemini almadı, kimse takmadı bu hastalığı. Ciddi anlamda sorunlar yaşıyorlar. Türkiye önlemini aldığı için az kayıp vererek ilerliyor bu süreçte" cevabını verdi.

"Ringi çok özledim"

Ben 12 senedir bu işin içindeyim ve her gün ringe giren bir sporcuyum. Kendi kendime düşünüyorum en son ne zaman böyle ara verdim diye. Hiç bu kadar ara verdiğimi hatırlamıyorum. 12 senedir ilk defa salonlardan, ringlerden uzak durdum. Ama özledim gerçekten. Başka spor yapabilir miyim diye düşünüyorum, özlüyorum istemsizce özlüyorum, bıktığım zamanlar da oldu bokstan ama şimdi diyorum ki keşke bıkmasaydım. Gerçekten çok özledim, orası benim evim gibi olmuş artık. İnsan evini özler" ifadelerini kullandı.

"En büyük destekçim annem oldu"

Çevremde babam dahi bu sporu yapmamı istemiyordu. En büyük destekçim annem oldu. Git kızım, yapabilirsin kızım, dedi. Zaten karakterim gereği sert, erkeksi biri gibi görünüyorum. Sert sporları, mücadeleci sporları seviyorum. Bireysel sporlara daha çok düşkündüm. Trabzon boksta önde gelen illerden birisi. Beni çok destekliyorlar.

Hiçbir zorluk yaşamıyorum artık ve başarı geldikçe insanlar yapıyorsa alkışlamak gerekir diye düşünüyorlar herhalde. Spordan kazandığım ilk toplu parayı sadece harcadım. Ailemle harcadım, kendime harcadım. Hiçbir birikim yapmadım. Sadece gönlüm ne isterse onu yaptım" dedi.

"Özellikle yaşlılar ve kronik hastalar evde kalsın"

Mümkün olduğunca evden çıkmayın. Ben geldiğimden beri evden hiç çıkmadım. Ailemle vakit geçiriyorum. Bizim gibi sporcular kamplarda olduğu için sürekli aileleriyle vakit geçiremiyorlar, ben bunu avantaja dönüştürdüm. Yemek, tatlı yapmaya çalışıyorum. Şu an bu bir evrensel sorun, bunu Türkiye'nin en düşük şekilde kapatması için evde kalmamız lazım" dedi.