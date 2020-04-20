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Uçuşlar ne zaman başlayacak 20 Mayıs kesin mi? THY'den açıklama

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yeniden uçmak için Covid-19 salgınının nasıl seyredeceği her şeyi belirleyecek" ifadelerini kullandı.

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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, ne zaman uçmaya başlanacağı konusuna, her şeyi belirleyecek olanın Cocid-19 salgınının nasıl seyredeceği olduğunu söyledi.

20 Mayıs kesin mi?

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Sosyal medyadan çokça şu soruyu alıyoruz: Ne zaman uçmaya başlayacaksınız, 20 Mayıs kesin mi? Tüm samimiyetimiz ile söyleyelim. Biz herkesten daha fazla uçmak istiyoruz. Siz de hak verirsiniz ki her şeyi belirleyecek olan COVID19 salgınının nasıl seyredeceği.

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