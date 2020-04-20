Uçuşlar ne zaman başlayacak 20 Mayıs kesin mi? THY'den açıklama

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yeniden uçmak için Covid-19 salgınının nasıl seyredeceği her şeyi belirleyecek" ifadelerini kullandı.Abone ol
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, ne zaman uçmaya başlanacağı konusuna, her şeyi belirleyecek olanın Cocid-19 salgınının nasıl seyredeceği olduğunu söyledi.
20 Mayıs kesin mi?
Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Sosyal medyadan çokça şu soruyu alıyoruz: Ne zaman uçmaya başlayacaksınız, 20 Mayıs kesin mi? Tüm samimiyetimiz ile söyleyelim. Biz herkesten daha fazla uçmak istiyoruz. Siz de hak verirsiniz ki her şeyi belirleyecek olan COVID19 salgınının nasıl seyredeceği.
Sosyal medyadan çokça şu soruyu alıyoruz:— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 20, 2020
🎙️Ne zaman uçmaya ✈️ başlayacaksınız, 20 Mayıs kesin mi?
🔉 Tüm samimiyetimiz ile söyleyelim. Biz herkesten daha fazla uçmak istiyoruz.✈️
Siz de hak verirsiniz ki; her şeyi belirleyecek olan #COVID19 salgınının nasıl seyredeceği..